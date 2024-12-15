20 شهيدا بينهم أطفال في قصف للاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين غرب خان يونس

غزة/سما/

استشهد 20 مواطنا، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال قصفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بجوار مجمع ناصر الطبي، غرب مدينة خان يونس، تؤوي نازحين، ما أدى لاستشهاد 20 مواطنا من عائلة طافش، بينهم أطفال، وإصابة آخرين.

وفي السياق ذاته، نسفت قوات الاحتلال عدة مبان سكنية في منطقة أبو قمر بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,976 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,759 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.