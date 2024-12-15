السعودية تدين قرار "إسرائيل" بتوسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل

الرياض/سما/

أدانت السعودية، في بيان يوم الأحد، قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في منطقة الجولان السورية المحتلة.



وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن "إدانة المملكة واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، ومواصلتها لتخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها".

وجددت السعودية دعوتها للمجتمع الدولي لإدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكدت المملكة على "ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، مشددة على "أن الجولان أرض عربية سورية محتلة".



ووافقت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع الاستيطان في مرتفعات الجولان المحتلة، طبقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.



وقال البيان: "في ضوء الحرب والجبهة الجديدة ضد سوريا ونتيجة للرغبة في مضاعفة عدد سكان الجولان، قدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد التعديل الأول على الخطة لتشجيع النمو الديموغرافي في الجولان ومستوطنة كتسرين لنيل موافقة الحكومة"، وكتسرين هي مستوطنة إسرائيلية في الجولان.

وأضاف البيان "أن الخطة ستساعد مجلس الجولان الإقليمي في استيعاب السكان الجدد الذين سيصلون".

وذكر نتنياهو بحسب البيان، "أن تعزيز مرتفعات الجولان هو تعزيز لدولة إسرائيل، وهو أمر مهم بشكل خاص في هذا الوقت سنواصل التمسك بها ونجعلها تزدهر، ونستوطنها".

واستولت إسرائيل على مرتفعات الجولان وهي هضبة استراتيجية في جنوب غرب سوريا بجوار جبل الشيخ في حرب عام 1967، واحتلتها منذ ذلك الحين.

وحاولت سوريا استعادة المنطقة في هجوم مفاجئ في حرب عام 1973 لكنها فشلت، وضمتها إسرائيل عام 1981.

واحتلال الجولان غير قانوني بموجب القانون الدولي، لكن الولايات المتحدة اعترفت بسيطرة إسرائيل على الجولان أثناء الفترة الأولى من حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا تنظر إسرائيل إلى وجودها في الجولان على أنه استيطاني.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد في الـ 8 من ديسمبر، أمرت إسرائيل قواتها بالسيطرة على المنطقة العازلة القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين، فيما اعتبر نتنياهو أنه قرار مؤقت حسب وصفه.