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"إسرائيل" تعلن إغلاق سفارتها في أيرلندا

الأحد 15 ديسمبر 2024 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تعلن إغلاق سفارتها في أيرلندا



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بيان اليوم الأحد إن إسرائيل ستغلق سفارتها في دبلن في ضوء “السياسات المتطرفة المناهضة لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الأيرلندية”.

وأضاف ساعر في بيانه “تجدر الإشارة إلى أنه في الماضي، تم استدعاء سفير إسرائيل في دبلن بعد قرار أيرلندا الأحادي بالاعتراف ’بدولة فلسطينية’”.

وأعلنت أيرلندا الأسبوع الماضي دعمها للإجراء القانوني الذي اتخذته جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متهمة إسرائيل بارتكاب ’إبادة جماعية’.

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس اليوم الأحد إن قرار إسرائيل إغلاق سفارتها في دبلن “مؤسف للغاية”.

وكتب هاريس على منصة إكس “هذا قرار مؤسف للغاية من حكومة نتنياهو. أرفض تماما الادعاء بأن أيرلندا معادية لإسرائيل. أيرلندا مؤيدة للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي”.

وأضاف “أيرلندا تريد حل الدولتين وأن تعيش إسرائيل وفلسطين في سلام وأمن. ستدافع أيرلندا دائما عن حقوق الإنسان والقانون الدولي. لا شيء سيثنينا عن ذلك”.

(رويترز)

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