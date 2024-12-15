اجتماع في جنين يؤكد الوقوف خلف القيادة في دعم تطبيق سيادة القانون

جنين/سما/

ترأس رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، ومستشار الرئيس لشؤون المحافظات الفريق الحاج إسماعيل جبر، وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ومحافظ جنين كمال أبو الرب، الاجتماع الطارئ للمجلس التنفيذي لمحافظة جنين.

ويأتي الاجتماع الذي عقد، اليوم الأحد، بحضور منسق شؤون المحافظات موفق دراغمة، وأعضاء المجلس، وحركة فتح، والفعاليات الرسمية والشعبية، في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس محمود عباس بضرورة تكاتف الجهود والعمل على تطبيق القانون والحفاظ على الأمن والنظام والسلم الأهلي في ظل الأحداث المؤسفة والاستثنائية التي تشهدها مدينة جنين ومخيمها، واسنادا لعمل المؤسسة الأمنية ودورها الوطني في حفظ الأمن والنظام.

وقال فتوح: جنين هي عنوان النضال والكفاح وقائدة العمل الوطني، مبرقا تحية لأهالي هذه المحافظة الصامدين في وجه غطرسة الاحتلال وممارساته العنصرية بحق المواطنين.

وأكد رمزية مخيم جنين في العمل الوطني والنضالي، مطالباً بضرورة التماسك والتكاتف لترتيب الوضع الداخلي في جنين، وأن نكون يدا واحدة لإنهاء الفلتان والتصدي للخارجين على القانون.

وتابع فتوح: يجب أن نفوت الفرصة على الاحتلال الذي يريد استدامة الوضع القائم واطالته، ولا بد أن يكوم موقفنا واحد بالالتفاف خلف القيادة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس واستكمال مشروعنا الوطني وانهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مثمناً جهود أبناء المؤسسة الأمنية المبذولة في سبيل حفظ النظام وتطبيق القانون وملاحقة الخارجين على القانون.

بدوره، أكد أبو الرب، أن هذا الاجتماع يأتي بناءً على تعليمات الرئيس من أجل التكاتف لفرض النظام والقانون والقضاء على كافة الظواهر السلبية والتصدي لكل حالات الفلتان الأمني واستعادة النظام واستتباب الأمن، مشيراً إلى أن هذه مسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً في تعزيز صمود أبناء شعبنا وثباتهم.

بدورهم، أكد أعضاء المجلس التنفيذي وكافة الفعاليات التفافهم حول القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والوقوف إلى جانب أهلنا في مخيم جنين، ودعمهم وإسنادهم لجهود المؤسسة الأمنية في فرض الأمن والنظام وتعزيز السلم الأهلي.

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