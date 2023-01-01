استشهاد الصحفي أحمد اللوح ومجزرة جديدة تطال طواقم الإنقاذ ومجموعات تأمين المساعدات في غزة

غزة/سما/

استشهد الصحفي أحمد اللوح، مساء اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويعمل اللوح مراسلا ومصورا لدى عدد من المؤسسات الإعلامية، حيث استشهد بينما كان يوثق جرائم الاحتلال أثناء أدائه لواجبه الصحفي.

وفي قصف مماثل، استهدفت طائرات الاحتلال مركزًا لطواقم الإنقاذ، مما أدى إلى استشهاد 5 أفراد، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

وقال الدفاع المدني بغزة، "جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم باستهدافه طواقمنا في مركز النصيرات وسط قطاع غزة مما أدى إلى وقوع شهداء ومصابين حالتهم حرجة.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (195) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الزميل الصحفي أحمد بكر اللوح مصور قناة الجزيرة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على شارع الرشيد شمال غربي مدينة غزة، مستهدفة مجموعات تعمل على تأمين المساعدات الإنسانية، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

وأفادت مصادر محلية بوصول ستة إصابات إلى المستشفى المعمداني إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة اليعقوبي في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفقًا للمصادر الطبية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 44,976 شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء. كما تجاوز عدد الجرحى 106,759 مصابًا، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض نتيجة القصف المتواصل.

ومنذ فجر اليوم، ارتكبت قوات الاحتلال خمس مجازر جديدة، راح ضحيتها 46 مواطنًا وأُصيب 135 آخرون.

وفي التفاصيل، استشهد اليوم الأحد، مواطنان بعد قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأصيب عدد من المسعفين بجروح جراء إطلاق طائرات "كواد كابتر" قنابل تجاه سيارات الإسعاف التي وصلت إلى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة لإجلاء بعض المصابين إلى مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة للمرة الثانية منذ صباح اليوم.

كما استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الحربية محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في محيط المستشفى، الذي يتعرض لقصف متواصل منذ أكثر من شهرين.

ويتواصل التوغل والقصف لمختلف مناطق محافظة شمال غزة، بالتزامن مع استمرار مساعي الجيش لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.

وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بدأ جيش الاحتلال عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في عزبة بيت حانون شمال القطاع.

كما استشهد مواطنا وزوجته واثنتين من بناته، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المدفعي شارع السلطان عبد الحميد في بيت حانون.

وبعد منتصف الليلة، استشهد وأصيب عدد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة عروق في منطقة ابو إسكندر بحي الشيخ رضوان غرب محافظة غزة.

واستشهد أربعة مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا بشارع النفق وسط مدينة غزة.

ونقلا عن مصادر طبية، بلغت حصيلة الشهداء والجرحى في محافظة غزة منذ الليلة الماضية 14 شهيدا، و30 جريحا.

فيما أصيب عدد من المواطنين بجروح خطيرة في قصف الاحتلال خيمة للنازحين غرب مدينة دير البلح، وسط القطاع.