  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستعمرون يستولون على 60 دونما من أراضي المواطنين جنوب الخليل

الأحد 15 ديسمبر 2024 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستعمرون يستولون على 60 دونما من أراضي المواطنين جنوب الخليل



الخليل/سما/

استولى مستعمرون، اليوم الأحد، على 60 دونما من أراضي المواطنين جنوب الخليل.

وقال المواطن إبراهيم الطل، إن مستعمرين استولوا على نحو 60 دونما من أراضي عائلته التي تعود ملكيتها لكل من أبناء طالب الطل: احمد، ومحمد، وحسن، في منطقة الطيران القريبة من مستعمرة شمعه المقامة على أراضي المواطنين في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

كما طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المزارعين من أراضيهم جنوب الخليل.

وقال المواطن نايف البسايطة، ان قوات الاحتلال أجبرت المزارعين على الخروج من أراضيهم ومنعوهم من مواصلة حراثتها وزراعتها، بحجة انها أملاك دولة، ولا يسمح لأصحابها بالدخول اليها الا بعد حصولهم على تصاريح خاصة، وتعود هذه الأراضي التي تقدر بـ250 دونما لعائلات، أبو شرخ، ومنسيه، ومخارزه، والطل.

وتتعرض منطقة الطيران لحملة ممنهجة وغير مسبوقة، من خلال السماح للمستعرين بالسيطرة على أراضي المواطنين، لاستغلاها لصالح الاستيطان الرعوي أو إقامة بؤر استيطانية جديدة، وتوسيع المستعمرة المذكورة.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو وترامب ناقشا ليلا الأوضاع في سوريا والحرب في غزة وصفقة التبادل

تقديرات أمنية إسرائيلية: السلطة الفلسطينية قد تنهار بسرعة

إعلام إسرائيلي: مؤشرات إيجابية حول صفقة تبادل الأسرى مع حماس

مستشار ترامب لشؤون الأسرى يزور إسرائيل هذا الأسبوع

لغز المُسيّرات الغامضة فوق سماء أمريكا لا يزال مستمرًا ..

قاسم: حزب الله قوي وتعافى من جراحه

رئيس الشاباك ومسؤولون في الجيش الإسرائيلي أجروا محادثات في الأردن حول سوريا

الأخبار الرئيسية

photo_2024-12-15_17-22-32

استشهاد الصحفي أحمد اللوح ومجزرة جديدة تطال طواقم الإنقاذ ومجموعات تأمين المساعدات في غزة

675eee9e423604250f04a84c

ضابط إسرائيلي: لن نصل إلى آخر صاروخ لدى حماس حتى لو حاربناها 20 عاما

تقديرات أمنية إسرائيلية: السلطة الفلسطينية قد تنهار بسرعة

675e73414c59b704452f7290

إعلام إسرائيلي: مؤشرات إيجابية حول صفقة تبادل الأسرى مع حماس

الاحتلال يقتحم مدرسة في بيت حانون: 15 شهيدًا واعتقالات وتهجير قسري جديد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية