مستعمرون يستولون على 60 دونما من أراضي المواطنين جنوب الخليل

الخليل/سما/

استولى مستعمرون، اليوم الأحد، على 60 دونما من أراضي المواطنين جنوب الخليل.

وقال المواطن إبراهيم الطل، إن مستعمرين استولوا على نحو 60 دونما من أراضي عائلته التي تعود ملكيتها لكل من أبناء طالب الطل: احمد، ومحمد، وحسن، في منطقة الطيران القريبة من مستعمرة شمعه المقامة على أراضي المواطنين في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

كما طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المزارعين من أراضيهم جنوب الخليل.

وقال المواطن نايف البسايطة، ان قوات الاحتلال أجبرت المزارعين على الخروج من أراضيهم ومنعوهم من مواصلة حراثتها وزراعتها، بحجة انها أملاك دولة، ولا يسمح لأصحابها بالدخول اليها الا بعد حصولهم على تصاريح خاصة، وتعود هذه الأراضي التي تقدر بـ250 دونما لعائلات، أبو شرخ، ومنسيه، ومخارزه، والطل.

وتتعرض منطقة الطيران لحملة ممنهجة وغير مسبوقة، من خلال السماح للمستعرين بالسيطرة على أراضي المواطنين، لاستغلاها لصالح الاستيطان الرعوي أو إقامة بؤر استيطانية جديدة، وتوسيع المستعمرة المذكورة.