  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأوقاف: فتح باب التسجيل لموسم الحج في المحافظات الشمالية الثلاثاء المقبل

الأحد 15 ديسمبر 2024 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف: فتح باب التسجيل لموسم الحج في المحافظات الشمالية الثلاثاء المقبل



رام الله/سما/

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية، محمد مصطفى نجم، عن فتح باب التسجيل لموسم الحج 1446هـ / 2025م في كافة المحافظات الشمالية، باستثناء مدينة القدس، نظرًا لوجود مسجلين منذ عام 2011، حيث احتفظت الوزارة بحقهم في أداء الفريضة، ومن المقرر الانتهاء من هذه القوائم خلال الموسم الحالي.

وأوضح نجم، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للحج والعمرة بحضور جميع أعضائها، أن التسجيل سيبدأ يوم بعد غد الثلاثاء 2024، ويستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأكد أن القرار يأتي استجابة لتوجيهات وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، التي شددت على ضرورة استكمال الترتيبات المتعلقة بإجراءات التسجيل في وقت مبكر لضمان تنظيم الموسم بشكل سلس وفعال.

وأشار نجم إلى أن الوزارة وفرت خيارين للتسجيل: عبر الموقع الإلكتروني الرسمي (www.tawaf.ps) الذي تم تطويره ليكون أكثر سهولة وسرعة، أو من خلال زيارة مديريات الأوقاف في المحافظات الشمالية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

بدوره، أكد وكيل الوزارة، حسام أبو الرب، أن الوزارة أتاحت هذا العام للمواطنين إمكانية تسديد دفعة أولى بقيمة 500 دينار أردني فقط عن جميع المسجلين في الطلب الواحد، ويمكن للمواطن تسديد المبلغ في أحد فروع البنوك الثلاثة المعتمدة من الوزارة، على أن يتم استرداد المبلغ بعد إجراء القرعة من نفس فرع البنك دون أي خصومات مالية.

من جهته، استعرض فضل قنيبي، مدير عام الحج والعمرة، الشروط الواجب توفرها للتسجيل، مشيرًا إلى أنها ستُنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة والمنصات الرسمية لتكون متاحة للجميع.

وأكد أن الطواقم الإدارية المتخصصة في الإدارة العامة للحج جاهزة لاستقبال طلبات التسجيل وتقديم الدعم اللازم للمواطنين.

وقدم المهندس معتصم الزعتري، مدير دائرة الحاسوب في الإدارة العامة للحج والعمرة، والمهندس يزيد الخطيب، مدير دائرة الحاسوب في الوزارة، عرضًا تفصيليًا عن التحسينات التي أُدخلت على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل.

وأوضح الزعتري أن الموقع يوفر واجهة سهلة الاستخدام تُسهل على المواطنين إتمام عملية التسجيل بدقة وسرعة، مع ضمان حماية البيانات الشخصية وفق أعلى معايير الأمان الرقمي.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو وترامب ناقشا ليلا الأوضاع في سوريا والحرب في غزة وصفقة التبادل

تقديرات أمنية إسرائيلية: السلطة الفلسطينية قد تنهار بسرعة

إعلام إسرائيلي: مؤشرات إيجابية حول صفقة تبادل الأسرى مع حماس

مستشار ترامب لشؤون الأسرى يزور إسرائيل هذا الأسبوع

لغز المُسيّرات الغامضة فوق سماء أمريكا لا يزال مستمرًا ..

قاسم: حزب الله قوي وتعافى من جراحه

رئيس الشاباك ومسؤولون في الجيش الإسرائيلي أجروا محادثات في الأردن حول سوريا

الأخبار الرئيسية

photo_2024-12-15_17-22-32

استشهاد الصحفي أحمد اللوح ومجزرة جديدة تطال طواقم الإنقاذ ومجموعات تأمين المساعدات في غزة

675eee9e423604250f04a84c

ضابط إسرائيلي: لن نصل إلى آخر صاروخ لدى حماس حتى لو حاربناها 20 عاما

تقديرات أمنية إسرائيلية: السلطة الفلسطينية قد تنهار بسرعة

675e73414c59b704452f7290

إعلام إسرائيلي: مؤشرات إيجابية حول صفقة تبادل الأسرى مع حماس

الاحتلال يقتحم مدرسة في بيت حانون: 15 شهيدًا واعتقالات وتهجير قسري جديد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية