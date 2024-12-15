الأوقاف: فتح باب التسجيل لموسم الحج في المحافظات الشمالية الثلاثاء المقبل

رام الله/سما/

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية، محمد مصطفى نجم، عن فتح باب التسجيل لموسم الحج 1446هـ / 2025م في كافة المحافظات الشمالية، باستثناء مدينة القدس، نظرًا لوجود مسجلين منذ عام 2011، حيث احتفظت الوزارة بحقهم في أداء الفريضة، ومن المقرر الانتهاء من هذه القوائم خلال الموسم الحالي.

وأوضح نجم، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للحج والعمرة بحضور جميع أعضائها، أن التسجيل سيبدأ يوم بعد غد الثلاثاء 2024، ويستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأكد أن القرار يأتي استجابة لتوجيهات وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، التي شددت على ضرورة استكمال الترتيبات المتعلقة بإجراءات التسجيل في وقت مبكر لضمان تنظيم الموسم بشكل سلس وفعال.

وأشار نجم إلى أن الوزارة وفرت خيارين للتسجيل: عبر الموقع الإلكتروني الرسمي (www.tawaf.ps) الذي تم تطويره ليكون أكثر سهولة وسرعة، أو من خلال زيارة مديريات الأوقاف في المحافظات الشمالية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

بدوره، أكد وكيل الوزارة، حسام أبو الرب، أن الوزارة أتاحت هذا العام للمواطنين إمكانية تسديد دفعة أولى بقيمة 500 دينار أردني فقط عن جميع المسجلين في الطلب الواحد، ويمكن للمواطن تسديد المبلغ في أحد فروع البنوك الثلاثة المعتمدة من الوزارة، على أن يتم استرداد المبلغ بعد إجراء القرعة من نفس فرع البنك دون أي خصومات مالية.

من جهته، استعرض فضل قنيبي، مدير عام الحج والعمرة، الشروط الواجب توفرها للتسجيل، مشيرًا إلى أنها ستُنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة والمنصات الرسمية لتكون متاحة للجميع.

وأكد أن الطواقم الإدارية المتخصصة في الإدارة العامة للحج جاهزة لاستقبال طلبات التسجيل وتقديم الدعم اللازم للمواطنين.

وقدم المهندس معتصم الزعتري، مدير دائرة الحاسوب في الإدارة العامة للحج والعمرة، والمهندس يزيد الخطيب، مدير دائرة الحاسوب في الوزارة، عرضًا تفصيليًا عن التحسينات التي أُدخلت على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل.

وأوضح الزعتري أن الموقع يوفر واجهة سهلة الاستخدام تُسهل على المواطنين إتمام عملية التسجيل بدقة وسرعة، مع ضمان حماية البيانات الشخصية وفق أعلى معايير الأمان الرقمي.