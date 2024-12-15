مصطفى يتفقد بلدة سنجل ويطلع على انتهاكات الاحتلال واحتياجات تعزيز صمودها

رام الله/سما/

تفقد رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الأحد، بلدة سنجل شمال شرقي مدينة رام الله، حيث كان في استقباله رئيس البلدية معتز عبد الرحمن وأعضاء المجلس وفعاليات البلدة، واطلع منهم على انتهاكات الاحتلال واعتداءات المستعمرين بحق البلدة وأهلها، والتي كان آخرها الاستيلاء على آلاف الدونمات لصالح انشاء جدار فصل عنصري على أراضي البلدة.

كما اطلع مصطفى على احتياجات البلدة التي من شأنها أن تعزز صمودها، والتي قدمها أعضاء المجلس البلدي، ومنها طريق سنجل اللبن الواصل بين محافظات رام الله ونابلس وسلفيت، ومشروع شق طرق زراعية في البلدة لدعم صمود المواطنين وتسهيل الوصول لأراضيهم، ودعم منتزه البلدة.

ورافق رئيس الوزراء خلال الزيارة محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزير الحكم المحلي سامي الحجاوي، ووزير الزراعة رزق سليمية، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي.

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