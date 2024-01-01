عدوان أمريكي بريطاني يستهدف مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة في اليمن

وفي 11 نوفمبر الماضي، استهدف قصف أمريكي بريطاني محافظتي صعدة وعمران في اليمن، وذكرت "المسيرة" آنذاك أن الطيران الأمريكي البريطاني استهدف بـ7 غارات مديرية حرف سفيان في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، مضيفة أن الطيران الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين منطقة الرحبة بمديرية الصفراء في محافظة صعدة شمال غربي العاصمة.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردا على الغارات الجوية.