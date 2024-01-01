"إسرائيل" قدمت رسميا استئنافا للجنائية الدولية على مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت

القدس المحتلة/سما/

أفادت "إذاعة الجيش" الإسرائيلي بأن تل أبيب قدمت رسميا استئنافا ضد مذكرات المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.



وقدمت تل أبيب الاستئناف إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد أن قال نتنياهو يوم 27 نوفمبر الماضي إن إسرائيل ستستأنف القرار.

وتم تقديم الاستئناف ضد مذكرات الاعتقال الدولية ضد نتنياهو وغالانت الأسبوع الماضي، وتم نشر الإعلان أمس (السبت) على الموقع الرسمي للمحكمة، وفق ما أفادت صحيفة "معاريف" العبرية.

وادعت إسرائيل في الاستئناف أن "المحكمة لا تتمتع بسلطة محاكمة الأطراف الإسرائيلية، لأن إسرائيل ليست عضوا فيها"، كما قالت إن المحكمة "لم تلتزم بقواعدها الخاصة عندما أعلنت إصدار مذكرات الاعتقال دون سابق إنذار إلى دولة إسرائيل، كما هو مطلوب في إطار العملية الصحيحة لإصدار أوامر الاعتقال".

وبعد تقديم الاستئناف، طلب المدعي العام في المحكمة كريم خان، تمديد موعد تقديم إجابته حتى 20 يناير بسبب عطلة عيد الميلاد.

ومن المنتظر أن تعلن المحكمة في الأيام المقبلة ما إذا كان طلب المدعي قد تم قبوله أو ما إذا كان سيتعين عليه تقديم إجابة بغض النظر عن فترة العطلة.



وفي 21 شهر نوفمبر الماضي، أصدرت "المحكمة الجنائية الدولية" مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وتشمل الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".