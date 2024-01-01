تقديرات أمنية إسرائيلية: السلطة الفلسطينية قد تنهار بسرعة

القدس المحتلة/سما/

نقلت تقارير إعلامية عبرية اليوم الأحد، عن تقديرات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن الوضع في الضفة الغربية حاليا هش جدا، لافتة إلى احتمال انهيار السلطة الفلسطينية.



ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم"، فقد أكدت التقديرات الأمنية أن الوضع في الضفة الغربية هو الآن أكثر هشاشة منذ سنوات عدة، وأن انهيار السلطة الفلسطينية قد يحدث بسرعة، لافتة إلى أن هناك مخاوف من أن يغير رجال شرطة السلطة الفلسطينية ولاءاتهم.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في الأسبوع الماضي، كتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع ومجلس الأمن القومي طالب فيها بعقد مجلس الوزراء على وجه السرعة على خلفية من التصعيد في الضفة الغربية والخوف من حدث مهم يجب الاستعداد له.

واعتبر سموتريتش أن المجموعات المسلحة قد تقوم بانقلاب على السلطة الفلسطينية ومن ثم تعمل ضد إسرائيل. وهذا أيضا سبب نشاط الآليات الأمنية في جنين على خلفية التهديد الإسرائيلي للدخول إذا لم تتم معالجة المشكلة.

كما حذر الوزير من أن "نسبة التدهور قد تكون سريعة وغير متوقعة"، ولذلك لا بد من انعقاد مجلس الوزراء ووضع خطة عمل سريعة.

ويجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي الليلة لبحث موضوع التصعيد في الضفة في محاولة للرد على التطورات المتسارعة والتي قد تشعل المنطقة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن محاولة أبو مازن تنفيذ عملية كبيرة في منطقة سبق أن عمل فيها الجيش الإسرائيلي (جنين)، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى استعادة الردع، إذا كان موجودا أصلا، ولكنها قد تتحول أيضا إلى مهزلة من شأنها أن تؤثر على الضفة الغربية بأكملها، مشيرة إلى أن حماس وإيران تبذلان كل ما في وسعهما لزرع الفوضى في الضفة.