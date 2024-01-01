  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تقديرات أمنية إسرائيلية: السلطة الفلسطينية قد تنهار بسرعة

الأحد 15 ديسمبر 2024 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات أمنية إسرائيلية: السلطة الفلسطينية قد تنهار بسرعة



القدس المحتلة/سما/

نقلت تقارير إعلامية عبرية اليوم الأحد، عن تقديرات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن الوضع في الضفة الغربية حاليا هش جدا، لافتة إلى احتمال انهيار السلطة الفلسطينية.


ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم"، فقد أكدت التقديرات الأمنية أن الوضع في الضفة الغربية هو الآن أكثر هشاشة منذ سنوات عدة، وأن انهيار السلطة الفلسطينية قد يحدث بسرعة، لافتة إلى أن هناك مخاوف من أن يغير رجال شرطة السلطة الفلسطينية ولاءاتهم.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في الأسبوع الماضي، كتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع ومجلس الأمن القومي طالب فيها بعقد مجلس الوزراء على وجه السرعة على خلفية من التصعيد في الضفة الغربية والخوف من حدث مهم يجب الاستعداد له.

واعتبر سموتريتش أن المجموعات المسلحة قد تقوم بانقلاب على السلطة الفلسطينية ومن ثم تعمل ضد إسرائيل. وهذا أيضا سبب نشاط الآليات الأمنية في جنين على خلفية التهديد الإسرائيلي للدخول إذا لم تتم معالجة المشكلة.

كما حذر الوزير من أن "نسبة التدهور قد تكون سريعة وغير متوقعة"، ولذلك لا بد من انعقاد مجلس الوزراء ووضع خطة عمل سريعة.

ويجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي الليلة لبحث موضوع التصعيد في الضفة في محاولة للرد على التطورات المتسارعة والتي قد تشعل المنطقة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن محاولة أبو مازن تنفيذ عملية كبيرة في منطقة سبق أن عمل فيها الجيش الإسرائيلي (جنين)، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى استعادة الردع، إذا كان موجودا أصلا، ولكنها قد تتحول أيضا إلى مهزلة من شأنها أن تؤثر على الضفة الغربية بأكملها، مشيرة إلى أن حماس وإيران تبذلان كل ما في وسعهما لزرع الفوضى في الضفة.

الأكثر قراءة اليوم

استخباراتي إسرائيلي سابق يكشف خطوطا عريضة لمبادرة أمريكية لوقف النار في غزة

نتنياهو وترامب ناقشا ليلا الأوضاع في سوريا والحرب في غزة وصفقة التبادل

تل أبيب تبحث عن رفات أشهر جاسوس إسرائيلي أعدمته دمشق قبل 59 عاما

مستشار ترامب لشؤون الأسرى يزور إسرائيل هذا الأسبوع

لغز المُسيّرات الغامضة فوق سماء أمريكا لا يزال مستمرًا ..

قاسم: حزب الله قوي وتعافى من جراحه

رئيس الشاباك ومسؤولون في الجيش الإسرائيلي أجروا محادثات في الأردن حول سوريا

الأخبار الرئيسية

675e73414c59b704452f7290

إعلام إسرائيلي: مؤشرات إيجابية حول صفقة تبادل الأسرى مع حماس

الاحتلال يقتحم مدرسة في بيت حانون: 15 شهيدًا واعتقالات وتهجير قسري جديد

20241215031707

نتنياهو يطلب تشديد الرقابة على تغطية المفاوضات حول صفقة الأسرى

20241215033424

الحكومة الإسرائيلية تقر خطة لزيادة عدد المستوطنين في الجولان المحتل

نتنياهو وترامب ناقشا ليلا الأوضاع في سوريا والحرب في غزة وصفقة التبادل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية