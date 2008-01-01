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الجيش الإسرائيلي يستعد لنشر منظومة مراقبة جديدة في الضفة الغربية

الأحد 15 ديسمبر 2024 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يستعد لنشر منظومة مراقبة جديدة في الضفة الغربية



القدس المحتلة/سما/

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش يستعد لنشر منظومة أسلحة آلية لأول مرة في الضفة الغربية بهدف تأمين المستوطنات، مشيرة إلى فشل هذه المنظومة في غلاف غزة خلال هجوم 7 أكتوبر.


المنظومة التي يطلق عليها "روئيه - يوريه" (يرى - يطلق) هي نظام أسلحة متطور من تطوير شركة "رافائيل" للأنظمة القتالية، ويتألف من برج يحتوي على وسائل مراقبة متطورة ومنظومة إطلاق نيران يتم التحكم بها عن بعد من مراكز قيادة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي على الرغم من فشل المنظومة في صد هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، حيث تم تعطيل معظم المنظومات في بداية الهجوم بواسطة طائرات مسيرة.

وذكر التقرير أنه منذ دخول هذه المنظومة إلى ترسانة الجيش الإسرائيلي عام 2008، تم استخدامها حصرا في قطاع غزة، حيث نشرت على طول السياج الأمني شرقي القطاع.

ويخطط الجيش الإسرائيلي، لنشر عشرات من منظومات "روئيه يوريه" في مواقع استراتيجية في الضفة الغربية، بما يشمل مداخل المستوطنات والنقاط المسيطرة، بهدف منع الهجمات المسلحة وعمليات التسلل التي تستهدف المستوطنات.

وذكر التقرير أن عمليات تصنيع هذه المنظومات الخاصة بالضفة الغربية بدأت بالفعل. وفي المرحلة الأولى، سيتم نشرها في النقاط التي يحددها الجيش كمناطق عالية الخطورة، مع توسيع نشرها لاحقا لتشمل مواقع إضافية.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وحدة الاستطلاع 636 التابعة لفرقة الضفة الغربية ستتولى تشغيل المنظومات.

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