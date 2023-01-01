أول تعليق من جورج وسوف بعد سقوط الأسد

بيروت/سما/

علق الفنان السوري الكبير جورج وسوف، على التطورات الحاصلة في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، من خلال منشور له على حساباته الرسمية في مواقع التواصل، معبرا فيه عن موقفه تجاه بلده.



وكتب الفنان السوري في المنشور مساء السبت:" أتمنى لسوريا وطني مستقبلا مشرقا جامعا تسوده المحبة والاستقرار والازدهار، مستقبلا يليق بشعبها الغالي".

وهذا أول موقف علني للفنان السوري الشهير الملقب بـ"سلطان الطرب" عقب سقوط الأسد، بعد الهجوم الخاطف الذي شنته فصائل المعارضة المسلحة.



وكان وسوف يعرف بصداقته مع الرئيس السوري السابق، وأدى له عدة زيارات علنية، تم نشر تسجيلاتها عبر وسائل الإعلام.

وفي الشهر الأول من 2023، قدم وزير الإعلام السوري آنذاك، بطرس الحلاق، باسم بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس، التعازي للفنان جورج وسوف بوفاة نجله وديع، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية أجراها.

وكان العديد من الفنانين السوريين عبروا عن موقفهم مما يجري في سوريا، بعد سيطرة الفصائل السورية المسلحة على دمشق، وإعلانها "محررة" فجر الأحد 8 ديسمبر الجاري، ومنهم الفنان أيمن زيدان، والفنان أيمن رضا، والفنانة سلاف فواخرجي، والفنان دريد لحام وغيرهم.