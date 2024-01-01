الكشف عن سبب اختفاء طائرة عن الرادارات ليلة رحيل الأسد

دمشق/سما/

كشف نائب قائد اللواء الـ29 جوي عمر قناة، المسؤول عن مطار دمشق الدولي عن سبب اختفاء طائرة قيل إنها تحمل الرئيس السوري السابق بشار الأسد أثناء هروبه من سوريا عن شاشات الرادارات .



وقال قناة إن الخلل في طائرة "يوشن 76" التي حملت عائلات الضباط إلى قاعدة حميميم الروسية تسبب في تعطل نظام الملاحة وإعطاء إشارات خاطئة، ولهذا ظهر في وسائل الإعلام أنها في حالة نزول وانقضاض، مع العلم أنها هبطت بسلام رغم وجود عطل جسيم فيها.



وأكد أن الشخصيات التي فرت عبر مطار دمشق هم كل من وزير دفاع النظام السابق علي عباس وقائد القوات الجوية اللواء توفيق خضور ومدير إدارة المخابرات الجوية قحطان خليل والعميد نجوان حنيفة مدير مكتب قائد القوى الجوية وبسام دكنجي مسؤول المنطقة الجنوبية، مشيرا إلى أنهم جميعا هربوا من المطار على متن طائرة "ياك" واحدة، قبل وصول المعارضة المسلحة إليه.

وأشار قناة إلى أن الأسد لم يكن من بين الهاربين عبر مطار دمشق، لافتا إلى اعتقاده بأنه استخدم طائرة روسية.