مسؤول إسرائيلي يدعو للحذر من تصريحات الجولاني بشأن المواجهة مع إسرائيل

القدس المحتلة/سما/

دعا مسؤول إسرائيلي إلى الهدوء والحذر من الرسالة التصالحية التي وجهها القائد العام للإدارة العسكرية أحمد الشرع (الجولاني)، وذكر فيها أنه ورجاله لا يسعون إلى المواجهة مع إسرائيل.



وقال المسؤول الإسرائيلي:"لا داعي للانفعال من الرسالة التصالحية التي وجهها مؤخرا زعيم المعارضة في سوريا أبو محمد الجولاني".

وأضاف: "الرجل جهادي متطرف تابع لتنظيم داعش، ومحاولة تقديم نفسه للغرب على أنه معتدل حقيقي لا أساس لها من الصحة".

جاء ذلك عقب تصريح الشرع يوم السبت بأن "سوريا منهكة وبالتالي لا نية لدينا للدخول في صراعات ولا في مواجهة مع إسرائيل"، مضيفا "سنعمل لإقامة علاقات مع المجتمع الدولي".

وأشار الجولاني إلى أن "الوجود الإيراني في سوريا انتهى، لكن الشعب الإيراني ليس عدوا"، لافتا إلى أن "إسرائيل كانت تسعى إلى مهاجمة سوريا بسبب الوجود الإيراني، وهذه الحجة لم تعد موجودة".

وأضاف: "كان بإمكاننا مهاجمة القواعد الروسية في سوريا، لكننا أعطيناهم فرصة لإعادة التفكير في علاقتهم مع شعب سوريا".

وقال أيضا إن "الثورة السورية انتصرت، لكن يجب ألا تغرق سوريا في العقلية الثورية، فهناك حاجة للقانون والمؤسسات. لدينا خطة منظمة لإصلاح الدمار المستمر الذي يسببه النظام في دمشق وخلفها عن الركب من كافة النواحي".

وأضاف: "بعد الإنجازات (المدنية) التي سجلناها في إدلب، سنضع حدا لإنتاج الكبتاغون في سوريا".