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عمرو أديب: المنتصر في الصراع بسوريا هو من سيتولى الحكم (فيديو)

الأحد 15 ديسمبر 2024 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمرو أديب: المنتصر في الصراع بسوريا هو من سيتولى الحكم (فيديو)



القاهرة/سما/

قال الإعلامي المصري عمرو أديب إن المنتصر في أي صراع هو الذي يحكم وذلك في معرض تعليقه على الأوضاع في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

 

وأضاف عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" عبر "mbc مصر" مساء السبت، أن من انتصر في سوريا ومن معه هم الذين سيتولون الحكم في البلاد.

وعلق إلى زيارة مدير المخابرات التركية إلى دمشق ولقائه بقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع قائلا: "من المرات القليلة إننا نشوف رؤساء لأجهزة مخابرات بتتجول في دولة كان فيها ثورة".

ولفت الإعلامي المصري إلى أن رئيس جهاز المخابرات التركية كان يتجول أمام السوريين بشكل عادي مع قائد "هيئة تحرير الشام" في قلب دمشق، معتبرا أن هذا المشهد يرمز إلى الجهة التي تتولى الحكم وهي "هيئة تحرير الشام".

وأوضح أن الاجتماع العربي في مدينة العقبة الأردنية يوم السبت كان محاولة من الدول العربية أن تلحق بقطار سوريا وأن تكون لها كلمة في هذا الوضع.

وصرح أديب بأنه من غير المعروف "ما إذا كان بإمكان الدول العربية أن تؤدي دورا في المستقبل السوري".

وأفاد بأن الحكومة الانتقالية مستمرة حتى شهر مارس ويرجح أن يلي ذلك إجراء انتخابات، مردفا بالقول: "ليس من المقول أن الشعب السوري في هذه اللحظة سيختار غير من خلصه من بشار الأسد".

وللتذكير، أعلنت فصائل المعارضة السورية صباح الأحد 8 ديسمبر 2024 في بيان على التلفزيون السوري الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق، فيما توجه الأسد وعائلته إلى موسكو حيث منحتهم روسيا حق اللجوء.

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