  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

قرقاش انتقد الضربات الإسرائيلية على سوريا عقب سقوط نظام الأسد

الأحد 15 ديسمبر 2024 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرقاش انتقد الضربات الإسرائيلية على سوريا عقب سقوط نظام الأسد



أبو ظبي/سما/

انتقد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الضربات الإسرائيلية على سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد والهادفة إلى تدمير الترسانة العسكرية للجيش السوري.


وقال قرقاش: "الاستفادة من الأزمة في سوريا لتقليص القدرات السورية هيكليا قد يبدو الشيء السليم الذي ينبغي عمله من وجهة نظر إسرائيلية، لكنني أعتقد أنها سياسة غبية"، حسبما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف: "سوريا جديدة يتم إنشاؤها.. كان ينبغي عليهم توجيه رسالة مختلفة.. أنا لا أقول رسالة سلام لأننا لم نصل إلى هناك بعد، ولكن رسالة مختلفة". 


وشنت إسرائيل يوم السبت ضربات جديدة على مواقع عسكرية للجيش السوري في دمشق وحمص ودرعا.

وخلال الأيام القليلة الماضية وجهت مئات الطائرات المقاتلة والقطع الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ضربة جسيمة للأسلحة الأكثر استراتيجية في سوريا.

وأدت معظم الهجمات إلى إلحاق أضرار فادحة بمنظومة الدفاع الجوي السوري وتدمير أكثر من 90% من صواريخ أرض جو الاستراتيجية التي تم تحديد موقعها.

كما توغل الجيش الإسرائيلي عدة كيلومترات داخل الجولان السوري وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته قوات النظام.

الأكثر قراءة اليوم

استخباراتي إسرائيلي سابق يكشف خطوطا عريضة لمبادرة أمريكية لوقف النار في غزة

نتنياهو وترامب ناقشا ليلا الأوضاع في سوريا والحرب في غزة وصفقة التبادل

تل أبيب تبحث عن رفات أشهر جاسوس إسرائيلي أعدمته دمشق قبل 59 عاما

مستشار ترامب لشؤون الأسرى يزور إسرائيل هذا الأسبوع

لغز المُسيّرات الغامضة فوق سماء أمريكا لا يزال مستمرًا ..

قاسم: حزب الله قوي وتعافى من جراحه

رئيس الشاباك ومسؤولون في الجيش الإسرائيلي أجروا محادثات في الأردن حول سوريا

الأخبار الرئيسية

تقديرات أمنية إسرائيلية: السلطة الفلسطينية قد تنهار بسرعة

675e73414c59b704452f7290

إعلام إسرائيلي: مؤشرات إيجابية حول صفقة تبادل الأسرى مع حماس

الاحتلال يقتحم مدرسة في بيت حانون: 15 شهيدًا واعتقالات وتهجير قسري جديد

20241215031707

نتنياهو يطلب تشديد الرقابة على تغطية المفاوضات حول صفقة الأسرى

20241215033424

الحكومة الإسرائيلية تقر خطة لزيادة عدد المستوطنين في الجولان المحتل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية