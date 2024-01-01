قرقاش انتقد الضربات الإسرائيلية على سوريا عقب سقوط نظام الأسد

أبو ظبي/سما/

انتقد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الضربات الإسرائيلية على سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد والهادفة إلى تدمير الترسانة العسكرية للجيش السوري.



وقال قرقاش: "الاستفادة من الأزمة في سوريا لتقليص القدرات السورية هيكليا قد يبدو الشيء السليم الذي ينبغي عمله من وجهة نظر إسرائيلية، لكنني أعتقد أنها سياسة غبية"، حسبما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف: "سوريا جديدة يتم إنشاؤها.. كان ينبغي عليهم توجيه رسالة مختلفة.. أنا لا أقول رسالة سلام لأننا لم نصل إلى هناك بعد، ولكن رسالة مختلفة".



وشنت إسرائيل يوم السبت ضربات جديدة على مواقع عسكرية للجيش السوري في دمشق وحمص ودرعا.

وخلال الأيام القليلة الماضية وجهت مئات الطائرات المقاتلة والقطع الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ضربة جسيمة للأسلحة الأكثر استراتيجية في سوريا.

وأدت معظم الهجمات إلى إلحاق أضرار فادحة بمنظومة الدفاع الجوي السوري وتدمير أكثر من 90% من صواريخ أرض جو الاستراتيجية التي تم تحديد موقعها.

كما توغل الجيش الإسرائيلي عدة كيلومترات داخل الجولان السوري وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته قوات النظام.