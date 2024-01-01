"إسرائيل" والأردن أجريا محادثات سرية حول الوضع في سوريا

القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع "أكسيوس" نقلا ثلاثة مسؤولين إسرائيليين بأن إسرائيل والأردن أجريا محادثات سرية يوم الجمعة بهدف التنسيق بشأن الوضع في سوريا.



وأضاف الموقع أن "إسرائيل والأردن، يشتركان في الحدود مع سوريا، كما يسعيان للعمل معا على معالجة مخاوفهما الأمنية المشتركة".



وأوضح "أكسيوس" أن "الأردن يلعب دور الوسيط بين إسرائيل والجماعات المعارضة السورية، بما في ذلك هيئة تحرير الشام، التي قادت الثورة ضد نظام الأسد".

وكشف مسؤولون إسرائيليون للموقع أن "مدير جهاز الشاباك الإسرائيلي، برفقة كبار ضباط جيش الدفاع الإسرائيلي، اجتمع يوم الجمعة مع مدير جهاز المخابرات العامة الأردني أحمد حسني وكبار القادة العسكريين الأردنيين".

وأكد الموقع أنه "تمت مناقشة الوضع في سوريا، بما في ذلك تنسيق تعامل كل من إسرائيل والأردن مع الحكومة الانتقالية".

ووفقا لمسؤولين إسرائيليين، ناقش الطرفان أيضا التهديد المتزايد حول الإمداد المزعوم للأسلحة "من إيران عبر الأراضي الأردنية إلى الجماعات المسلحة في الضفة الغربية".

وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن "الجيش الإسرائيلي والسفارة الأردنية في واشنطن امتنعا عن التعليق حول المحادثات".