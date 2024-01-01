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"القسام" توجه رسالة إلى المستوطنين الإسرائيليين بشأن الأسرى

الأحد 15 ديسمبر 2024 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" توجه رسالة إلى المستوطنين الإسرائيليين بشأن الأسرى



غزة/سما/

وجهت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" يوم السبت، رسالة إلى المستوطنين الإسرائيليين، مؤكدة أن رئيس وزرائهم وقائد أركانهم يسعيان إلى التخلص من الأسرى في غزة بكل السبل.


وأشارت "القسام" في تعليق مرفق مع مقطع الفيديو الذي نشرته عبر قناتها على "تلغرام" إلى أن "حلم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الكبير أن يموتوا جميعا (الأسرى الإسرائيليين في غزة)".

وشددت "كتائب القسام" في رسالتها على أن "الوقت ينفد".

وفي السياق ذاته، أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبوعبيدة مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي قصف مؤخرا مكانا يتواجد به عدد من الأسرى الإسرائيليين، مكررا القصف ليتأكد من مقتلهم.

وشدد الناطق باسم "القسام"على أن "لدينا معلومات استخبارية تؤكد بأن العدو تعمّد قصف المكان بهدف قتل الأسرى وحراسهم".

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