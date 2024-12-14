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نتنياهو وترامب ناقشا ليلا الأوضاع في سوريا والحرب في غزة وصفقة التبادل

الأحد 15 ديسمبر 2024 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو وترامب ناقشا ليلا الأوضاع في سوريا والحرب في غزة وصفقة التبادل



القدس المحتلة/سما/

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم أمس السبت، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، ناقشا الاوضاع في سوريا والحرب في غزة وصفقة الأسرى.

يأتي ذلك على خلفية "التفاؤل الحذر" الذي تبثه واشنطن وتل أبيب بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن غزة وصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

كما تأتي المكالمة على وقع التطورات في سورية والحملة العسكرية العدوانية التي تشنها إسرائيل على المقدرات العسكرية السورية وسيطرتها على المنطقة العازلة في المنطقة الحدودية.

وكان الرئيس الأميركي المنتخب قد علق على سقوط نظام الأسد بالقول: "سورية في فوضى، لكنها ليست صديقتنا. لا ينبغي للولايات المتحدة أن يكون لها أي علاقة بما يحدث".

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