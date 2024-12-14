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طقس فلسطين : أجواء باردة نسبيا اليوم وارتفاع طفيف على الحرارة غدا

الأحد 15 ديسمبر 2024 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء باردة نسبيا اليوم وارتفاع طفيف على الحرارة غدا



رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرفية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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