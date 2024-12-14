رام الله / سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، استشهاد 55 مواطنا وإصابة 170 آخرين في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى 44.930 والإصابات إلى 106.624.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "القدس":

- 55 شهيداً و170 جريحا بمجزرتين مروعتين استهدفتا عائلات في قطاع غزة

- تشييع جثمان الشهيد مسالمة في بيت عوا وإجبار مواطن على هدم مخزنه وإخطار بهدم مسجد بالقدس واصابات ومداهمات واعتداءات للمستعمرين بالضفة

- "اليونيسف": "4" يقتلون يوميا منذ شهر ونصف.. 14500 طفل استشهدوا منذ بدء العدوان

- سوليفان: قريبون من التوصل إلى صفقة تبادل في غزة

- تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية جامعة في سوريا

* "الحياة الجديدة":

- ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44.930 والإصابات إلى 106.624 منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023

- التقى قادة المؤسسة الأمنية وفعاليات ومؤسسات المحافظة.. مصطفى: مخيم جنين وباقي المخيمات رمز عزتنا وهذا عهد من الرئيس ومنا جميعا

- اصابتان في المغير والجلمة والاحتلال يجبر مواطنا على هدم مخزن ويخطر بهدم مسجد في سلوان ويقتحم جامعتي الخليل وبوليتكنك فلسطين والمستعمرون يوصلون إرهابهم وتشييع جثمان الشهيد محمد المسالمة في بيت عوا

- رجب يؤكد نجاح قوى الأمن في فرض النظام والأمن في مخيم جنين

- دعوة عربية إلى انتقال سلمي بسوريا ترعاه الأمم المتحدة والجامعة العربية

- اسرائيل تواصل خروقاتها لاتفاق وقف النار.. شهيد في الخردلي وتفجيرات بميس الجبل وكفر كلا

* "الأيام":

- 57 شهيدا.. قصف مدرستين ومبنى بلدية وأوامر إخلاء جديدة جنوب القطاع

- اصابات خلال التصدي لعمليات اقتحام والمستعمرون يصعدون اعتداءاتهم

- خلال زيارته محافظة جنين: مصطفى: بسط الأمن والأمان أساسي للتنمية والاستقرار

- العفو الدولية: حان الوقت لتوجيه تهم الإبادة الجماعية لكل قادة إسرائيل

- لبنان: شهيد في قصف بمسيرة إسرائيلية وتفجير منازل بالجنوب

- دعوة عربية لانتقال سلمي في سورية "يلبي طموحات شعبها بكافة مكوناته"