أكثر من 60 ضربة جوية إسرائيلية على سوريا خلال أقل من خمس ساعات..

دمشق/ وكالات/

استهدفت أكثر من 60 ضربة إسرائيلية مواقع عسكرية في أنحاء سوريا في غضون ساعات، بعد نحو أسبوع على إطاحة فصائل المعارضة المسلحة الرئيس بشار الأسد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.

وذكر المرصد مساء السبت أن “61 ضربة جوية استهدفت الأراضي السورية في أقل من 5 ساعات، ولا تزال الضربات مستمرة”. وقال “يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي تصعيده العنيف على الأراضي السورية” مستهدفا خصوصا بـ”صواريخ فراغية أنفاقا تحتوي على مستودعات صواريخ بالستية داخل الجبال”.

وأضاف “تحتوي المستودعات على صواريخ كبيرة وذخيرة وقذائف هاون وغيره من العتاد العسكري الذي تسعى إسرائيل لتدميره”.

وأشار المرصد إلى ارتفاع “عدد الضربات الإسرائيلية إلى 446 غارة طالت 13 محافظة سورية منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر”.

ومساء السبت، أفاد المرصد أيضا بضربات إسرائيلية طالت مستودعات أسلحة أخرى في منطقة القلمون قرب دمشق، وكذلك قرب درعا والسويداء في الجنوب.

وفي وقت سابق، أفاد المرصد بأن “معهدا علميا” ومواقع عسكرية أخرى في برزة، عند الطرف الشمالي الشرقي لدمشق، قد دمرت جراء ضربات إسرائيلية.

كما استهدفت الضربات “مطارا عسكريا” في ضواحي المدينة، وفق المرصد.

والجمعة ذكر المرصد أن القوات الجوية الإسرائيلية استهدفت “قاعدة صواريخ في جبل قاسيون في دمشق”، إضافة إلى مطار في منطقة السويداء و”مختبرات للبحوث والدفاع في مصياف” في محافظة حماة.

وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة أوامر للجيش الإسرائيلي “بالاستعداد للبقاء” طوال فصل الشتاء في المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل في هضبة الجولان الاستراتيجية المحتلة.

وندد قائد هيئة تحرير الشام التي تولت السلطة في سوريا بعد سقوط الأسد، السبت بتوغل القوات الإسرائيلية في جنوب البلاد، مع تأكيده أن الوضع الراهن “لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة”.

وقال أبو محمد الجولاني في تصريحات نقلتها قنوات الفصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام على تلغرام إن “الإسرائيليين تجاوزوا خطوط الاشتباك في سوريا بشكل واضح مما يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة”.

غير أن الجولاني الذي بات يستخدم اسمه الأصلي أحمد الشرع أضاف أن “الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة”.