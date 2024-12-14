436 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٣٦ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرتين خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٥٥ شهيدا و ١٧٠ مصابا.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٤٩٣٠ شهيدا و ١٠٦٦٢٤ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

غزة والشمال

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات خلال الليل ادت لاستشهاد ١٣ مواطن واصابة نحو ثلاثين معظمهم أطفال.

واستشهد اربعة مواطنين وعدد من الإصابات إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة مطر بشارع النفق وسط مدينة غزة

كما ارتقى ثلاثة شهداء وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بحي الزيتون جنوب مدينة غزة

واستشهد اربعة مواطنين وعدد من الجرحى بعد قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "عروق" في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت مدرستي الماجدة وسيلة والعائلة المقدسة غرب غزة ما ادى لاستشهاد تسعة مواطنين واصابة العشرات.

وتواصل قوات الاحتلال تدمير واحراق المنازل في جباليا وبيت لاهيا .

ونسف الاحتلال عدداً من المباني السكنية بمنطقة الخلفاء في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واطلقت طائرة "كواد كابتر" القنابل على المنازل في محيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

وتحاصر قوات الاحتلال نحو ألفي نازح في مراكز النزوح في بيت حانون وسط إطلاق نار متواصل.

وسط قطاع غزة

واصيب ثمانية مواطنين أحدهم حالته خطيرة في قصف اسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.

وكان قصف سابق على خيمة غرب دير البلح ادى لاستشهاد اربعة مواطنين واصابة خمسة بعد ساعات من المجزرة التي استهدفت مبنى بلدية دير البلح وادّت لاستشهاد رئيس البلدية دياب الجرو وعشرة مواطنين اخرين.

و في مخيم البريج استشهد الصحفي محمد جبر القريناوي. 30 عاما وزوجته مرام خميس القريناوي 29عاما وأبناءه جبر 10سنوات ، سيدرا 5 سنوات وأيات 12 عاما

جنوب القطاع

وانتشل المسعفون الشهيدة عبير محمد أبو سليمة من منطقة البردويل في مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ليترفع إلى ستة عدد الشهداء الذين جرى انتشالهم خلال ٢٤ ساعة في ظل عملية توغل باتجاه المواصي برفح .

وجددت المدفعية الاسرائيلية قصفها لشرق خان يونس وقد استشهد شقيقان من عائلة ابو طعيمة شرق عبسان.

واصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة في شمال شرق مدينة خان يونس.