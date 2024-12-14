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مستشار ترامب لشؤون الأسرى يزور إسرائيل هذا الأسبوع

السبت 14 ديسمبر 2024 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار ترامب لشؤون الأسرى يزور إسرائيل هذا الأسبوع



القدس المحتلة / سما/

قالت صحيفة "يديعوت أخرونوت"، العبرية، مساء اليوم السبت، إنه من المتوقع أن يزور مستشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب لشؤون الأسرى والمفقودين، آدم بوهلر، إسرائيل هذا الأسبوع.

ووفقا للصحيفة التي لم تذكر التفاصيل، فإن الزيارة خاصة للمستشار، وهو يهودي أمريكي، لكن من المتوقع أن يعقد لقاءات أيضا بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وسبق أن هدد ترامب حماس بأنه يجب عليها إطلاق سراح المختطفين قبل توليه منصبه، وإلا "فسيكون هناك جحيم في الشرق الأوسط".

كما وجه بوهلر تهديدا لحماس وقال قبل نحو أسبوع: "على الذين يحتجزون الرهائن أن يفكروا مليا فيما قد يحدث لهم".

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