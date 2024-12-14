استشهاد الصحفي محمد قريناوي وعائلته بقصف إسرائيلي على البريج وسط قطاع غزة

غزة / سما/

استشهد الصحفي محمد جبر القريناوي، مساء اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف منزله في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر إعلامية، بأن القريناوي استشهد برفقة زوجته مرام خميس ضبعان القريناوي (29 عاما)، وأطفاله الثلاثة جبر (10 سنوات) وسيدرا ( 5 سنوات) وآيات (12 عاما)، بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم قرب دوار "بلوك 6" في مخيم البريج وسط القطاع.

ويعمل الزميل الشهيد محررا ومعدا للتقارير في "وكالة سند للأنباء"، حيث عمل على تغطية ونقل معاناة المواطنين في قطاع غزة خلال الحرب من خلال قصصه وتقاريره المميزة رغم قسوة الظروف جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية.

وكان القريناوي وزوجته قد أصيبا في الشهور الأولى من الحرب الإسرائيلية، بقصف استهدف منزله بالبريج، حيث خرج من تحت الأنقاض وعاد بعد ذلك لممارسة عمله الصحفي إلى أن استشهد مساء اليوم.

وظهر اليوم السبت، أعلن عن استشهاد الصحفي محمد بعلوشة، في قصف استهدف منزله في شارع أحمد ياسين بحي الصفطاوي شمال مدينة غزة.

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 195 بعد استشهاد الزميل "القريناوي".