الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء أحياء في شرق خان يونس ...

غزة / سما/

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، لسكان أحياء في شرق خان يونس ضرورة الإخلاء في أسرع وقت ممكن قبل تنفيذ هجوم من قبل الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وقالت المصادر العبرية: بعد رشقات الصواريخ التي أُطلقت اليوم نحو منطقة غلاف غزة، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، العقيد أفيخاي أدرعي، بيان إخلاء لحيين في شرق خان يونس.

وذكرت أن المناطق التي أُطلقت منها الصواريخ تقع في القرارة ووادي السلقا.

وجاء في بيان التحذير: "هذا تحذير مسبق قبل الهجوم، تقوم التنظيمات الإرهابية مجددا بإطلاق صواريخ من هذه المنطقة. لقد تم تحذير المنطقة المختارة عدة مرات في السابق. من أجل سلامتكم، انتقلوا فورا غربا إلى المنطقة الإنسانية".

وفي وقت سابق من اليوم، دوت صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة، حيث تم اعتراض صاروخين صباحا كانا موجهين نحو سديروت، بينما سقط صاروخ مساء في منطقة غلاف غزة بأرض مفتوحة.