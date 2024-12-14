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فيديو: أبو عبيدة يعلن مقتل بعض الأسرى الإسرائيليين في غزة

السبت 14 ديسمبر 2024 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: أبو عبيدة يعلن مقتل بعض الأسرى الإسرائيليين في غزة



غزة/سما/

أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبوعبيدة مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي قصف مؤخرا مكانا يتواجد به عدد من الأسرى الإسرائيليين، متسببا بمقتلهم.

وقال أبو عبيدة عبر قناته على "تلغرام": "قام جيش الاحتلال مؤخرا بقصف مكان يتواجد فيه بعض أسرى العدو، وكرر القصف للتأكد من مقتلهم".

وشدد الناطق باسم "القسام"على أن "لدينا معلومات استخبارية تؤكد بأن العدو تعمّد قصف المكان بهدف قتل الأسرى وحراسهم".

وأشار إلى أن "مجاهدينا قاموا بمحاولات لانتشال أسرى العدو، ونجحوا في انتشال أحدهم ومصيره غير معروف".

وأكد أنه "نحمل مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وجيشه المسؤولية الكاملة عن هذا الحدث وعن حياة أسراهم".

وقالت كتائب القسام في مقطعٍ مصور لأحد أسرى الاحتلال:"نتنياهو وهليفي يسعيان إلى التخلص من أسراهم في غزة بكل السبل.

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