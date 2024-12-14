33 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم، باستشهاد 33 مواطنا إثر غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر السبت.

وفي التفاصيل، استشهد 10 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون بجروح، اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمبنى بلدية دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال قصف مبنى البلدية الذي يؤوي عشرات النازحين، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين بينهم رئيس البلدية، وإصابة العشرات بجروح.

ولفتت إلى أن مركبات مدنية وعربات نقلت عشرات الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال مجموعة مواطنين قرب دوار أبو عطايا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استشهد 7 مواطنين وأصب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة الماجدة وسيلة في حي الرمال الشمالي غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال.

واستشهد مواطن وأصيب آخر، إثر قصف زوارق الاحتلال حربية استهدف نازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصيب 5 مواطنين جراء إطلاق طائرات "كواد كابتر" المسيرة قنابل باتجاه منطقة شاليه الشلح في منطقة المواصي غرب مدينة رفح.

كما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون بجروح، اليوم السبت، جراء استهداف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي "كواد كابتر" مجموعة من المواطنين في مدينة غزة.

وأفاد مصادر محلية، بأن الطواقم الطبية نقلت شهيدة وعدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة جراء استهداف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين عند مفترق الجلاء شمال غرب المدينة.

كما أصيب 5 مواطنين آخرين بينهم إصابة خطيرة إثر قصف الاحتلال منزلا يعود للمواطن سميح الهسي في محيط مسجد حمزة في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وفجر اليوم، استشهد وأصيب عدد من المواطنين، في قصف الاحتلال المتواصل على عدة مناطق في قطاع غزة.

ففي بلدة جباليا شمال قطاع غزة، استشهد 4 مواطنين من عائلة سعد الله إثر قصف الاحتلال منزلهم في جباليا النزلة، كما أصيب مواطنان آخران إثر غارة للاحتلال على منزل في شارع أبو وردة في جباليا البلد.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح، في غارة للاحتلال على مدرسة يافا شمال شرق مدينة غزة.

كما استشهدت مواطنة في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين جنوب مدينة خان يونس.

وواصلت قوات الاحتلال نسفت مبان واستهداف أخرى بالقصف في مشروع بيت لاهيا، وإحراق العشرات من المنازل في منطقة أبو الجديان بين جباليا ومشروع بيت لاهيا، فيما أطلقت مسيرات الاحتلال نيرانها نحو مستشفى كمال عدوان.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها اتجاه حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وبلدة عبسان الكبيرة بمدينة خان يونس، ومخيمي المغازي النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,930 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,624 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.