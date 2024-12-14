شاهد: كمين لـ"القسام" يستهدف شاحنة محملة بجنود الاحتلال في جباليا

غزة/سما/

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، مشاهد لكمين محكم نصبته ضد سرية مشاة وآليات الاحتلال غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



وأشارت كتائب القسام إلى أن الكمين استهدف شاحنات وآليات عسكرية محملة بجنود الاحتلال، قرب مفترق الاتصالات غرب مخيم جباليا، وذلك يوم الاثنين الموافق 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.



وقالت: "بعد مرور 67 يوما على الحصار والدمار في شمال غزة نفذ مجاهدو القسام عملية مركبة، حيث نصبوا كمينا محكما ضد سرية مشاة وآليات الاحتلال قرب مفترق الاتصالات غرب مخيم جباليا".



وختمت كتائب القسام مشاهد عمليتها بعبارة: "نحن لا نستسلم.. ننتصر أو نموت".





وأمس الجمعة، أعلنت "القسام" أنها تمكنت من الاستيلاء على ثلاث طائرات مسيرة إسرائيلية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.





وقالت في تغريدة عبر قناة "تيلغرام": "تمكن مجاهدونا من الاستيلاء على 3 طائرات (كواد كابتر) إسرائيلية، في أثناء قيامها بمهام استخباراتية في حي الجنية شرق مدينة رفح جنوب القطاع".



وفي سياق متصل، لفتت الكتائب إلى أنها استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في منطقة البريد بمخيم جباليا شمال القطاع، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.



وتنفذ المقاومة الفلسطينية في غزة، وعلى رأسها كتائب القسام، سلسلة عمليات ضد مواقع وآليات وجنود الاحتلال في عدد من محاور التقدم في مناطق قطاع غزة، ضمن تصديها لعدوان الاحتلال المتواصل منذ أكثر من 14 شهرا.