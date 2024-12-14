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السيسي ومسؤولون أمريكيون يبحثون الوضع في غزة ولبنان وسوريا

السبت 14 ديسمبر 2024 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي ومسؤولون أمريكيون يبحثون الوضع في غزة ولبنان وسوريا



القاهرة/سما/

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي وبريت ماكجورك منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، الوضع بغزة ولبنان وسوريا.


جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم السبت، سوليفان وماكجورك، بحضور، وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ورئيس المخابرات العامة، حسن رشاد، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج.


وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، واستعراض جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة.

وشدد الرئيس على "أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصة مع دخول فصل الشتاء"، وتم التأكيد على حل الدولتين "باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط". 


وأضاف السفير محمد الشناوي، أن اللقاء تناول كذلك استعراض تنفيذ وسبل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان "باعتباره نواة لجهود التهدئة الإقليمية، وكذا تطورات الوضع في سوريا".

وأكد الرئيس في هذا الصدد الأهمية القصوى للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا الشقيقة وأمن شعبها.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص البلدين على مواصلة تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

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