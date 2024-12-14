السعودية تعلق على القصف الإسرائيلي لمخيم النصيرات

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وأكدت في بيانها، أن "إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء، ماهي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية".

وتابعت: "تجدد المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفعال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة، حفاظا على أرواح المدنيين وما تبقى من مصداقية الشرعية الدولية".

ويكثف الجيش الاسرائيلي ضرباته المدفعية وغاراته الجوية على منطقة المخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان أمس الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة وحشية مروعة بقصف مربع سكني في مخيم النصيرات راح ضحيتها 33 فلسطينيا وأكثر من 84 مفقودا ومصابا.

وأضاف المكتب أن الجيش الإسرائيلي قصف مربعا سكنيا يضم عدة عمارات يقطنها عشرات المدنيين وغالبيتهم من الأطفال والنساء، في المخيم، مشيرا إلى أن "الجيش كان يعلم أن هذا المربع السكني يضم عدة عمارات سكنية وفيه عشرات المدنيين والأطفال والنساء والنازحين الذين شردهم من منازلهم وأحيائهم السكنية المدنية".