"إسرائيل" تستهدف مستودعات الصواريخ في منطقة القلمون بريف دمشق

دمشق/سما/

أفاد "المرصد السوري" لحقوق الإنسان بوقوع هجمات إضافية إسرائيلية استهدفت مستودعات الصواريخ في منطقة القلمون في ضواحي العاصمة دمشق مساء الجمعة.



ونفذ الجيش الإسرائيلي 17 غارة على محيط دمشق خلال الليل، بحسب "المرصد السوري" الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، ومن بين الأهداف التي ضربها الجيش الإسرائيلي مطارات القلمون.

وذكرت قناة "الميادين" أن كتيبة الرادار في الرحيبة بريف دمشق، تعرضت لهجوم للمرة الثانية الليلة الماضية، مشيرة إلى أن إسرائيل هاجمت أيضا منشأة للأبحاث العلمية وصناعات دفاعية، في منطقة السفير بالقرب من مدينة حلب.

ورصد مقطع فيديو سقوط بقايا صاروخ إسرائيلي مساء الجمعة، في حي ركن الدين شمال العاصمة دمشق.

وذكر المرصد السوري مساء الجمعة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي استأنف ضرباته الجوية في سوريا، حيث استهدفت غارات جوية جديدة صواريخ في قمة جبل قاسيون بدمشق، ومطار خلخلة في ريف السويداء، ومعامل الدفاع والبحوث في مصياف بريف حماة الغربي دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وأفادت صفحات إعلامية سورية بأن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت ليلا ريف السويداء ودمشق والقلمون ومصياف واللاذقية وطرطوس، شملت قواعد رادار ومستودعات ومركز بحوث علمية.

وأشارت إلى أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على محيط دمشق استهدفت مستودعات للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في جبل قاسيون.

وأفادت صفحات محلية، أن القصف الإسرائيلي استهدف مطاري الضمير والناصرية في منطقة القلمون تعرضا للهجوم.

وخلال الأيام القليلة الماضية وجهت مئات الطائرات المقاتلة والقطع الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ضربة جسيمة للأسلحة الأكثر استراتيجية في سوريا.

وأدت معظم الهجمات إلى إلحاق أضرار فادحة بمنظومة الدفاع الجوي السوري وتدمير أكثر من 90% من صواريخ أرض جو الاستراتيجية التي تم تحديد موقعها. كما ذكر الجيش الإسرائيلي.