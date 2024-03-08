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أحمد الشرع: نعتزم تحويل سجن صيدنايا إلى متحف

السبت 14 ديسمبر 2024 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحمد الشرع: نعتزم تحويل سجن صيدنايا إلى متحف



دمشق/سما/

أعلن قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع "الجولاني" عزمهم تحويل سجن صيدنايا إلى متحف، بعد جمع الأدلة من أجل محاكمة الرئيس السابق بشار الأسد أمام المحاكم الدولية.


وقال الشرع لقناة NTV التركية: "نقوم بجمع الأدلة من هذه السجون من أجل محاكمة الأسد أمام المحاكم الدولية، ونعمل على تحديد أسماء من قاموا بالتعذيب في هذا السجن. ونحاول تحديد هوية من تعرض للتعذيب، وستكون هناك إجراءات للمحاكمة، وسندعو منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى هنا. وسندعو الأشخاص المرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية إلى هنا. نريد تحويل هذا المكان إلى متحف في المستقبل".

وأضاف: "لقد سئم الناس من هذا النظام ومن الحرب. ولم يكن النظام قويا أيضا، وأتيحت لنا الفرصة لشرح موقفنا للشعب السوري. وعلى ما يبدو كان الناس ينتظرون وصولنا، لذلك حدث تغيير سريع".

وأشار إلى أن المفاوضات مع المجموعات الأخرى بشأن الدستور الجديد مستمرة.

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