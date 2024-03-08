  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الولايات المتحدة و"إسرائيل" تنسقان هجوما ضد إيران لوقف البرنامج النووي

السبت 14 ديسمبر 2024 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة و"إسرائيل" تنسقان هجوما ضد إيران لوقف البرنامج النووي



القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة "i24NEWS" العبرية بأنه وفق معلومات حصرية لها، "إسرائيل والولايات المتحدة تنسقان هجوما لوقف البرنامج النووي الإيراني".


وأشارت القناة إلى أن هذا الهجوم تمت مناقشته على نطاق واسع خلال اللقاءات الأخيرة مع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، الذي كان في إسرائيل.

ونقلت "I24NEWS" عن مصادر أمنية أن "المجال الجوي الإقليمي أصبح الآن أكثر وضوحا، مما يوفر لإسرائيل خيارات عملياتية موسعة".


وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن إيران وافقت على سيطرة أكبر على منشأتها النووية في "فوردو" ، وهي علامة محتملة على موقف أكثر عرضة للخطر.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير يوم الجمعة، إن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس الخيارات، بما في ذلك الضربات الجوية، لوقف البرنامج النووي الإيراني.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد بعث يوم الخميس، برسالة إلى الشعب الإيراني، عدد فيها النجاحات الإسرائيلية ضد المحور الإيراني المتداعي وعشرات المليارات التي خسرتها طهران. مضيفا: "سيأتي اليوم الذي تتحرر فيه إيران، وأنا مقتنع بأن ذلك سيحدث في وقت أقرب بكثير مما يعتقده الناس".

وفي سياق متصل، يعتقد مسؤول أمني إسرائيلي كبير أن "إيران في أضعف موقف لها تاريخيا"، مردفا: "لقد تفكك محور المقاومة إلى حد كبير، وداخل إيران نفسها، يشعر السكان بالخيانة"، حسب القناة.

ويشير المحللون إلى أن "الإيرانيين يخشون من هجوم إسرائيلي، ويفسرون وقف إطلاق النار في لبنان على أنه خطوة لتحرير الموارد اللازمة لعملية ما"، لكن المصادر تؤكد أن "إسرائيل لا تفكر في اتخاذ إجراء ضد البرنامج النووي الإيراني دون تعاون وثيق مع الولايات المتحدة، مشددة على أهمية التنسيق الاستراتيجي بين الحليفين في هذه القضية الحساسة"، وفق "I24NEWS".

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: تقدم مستمر في مفاوضات صفقة التبادل..

سوليفان: لدينا مهمة واحدة لننجزها في غزة

الكشف عن مصير ماهر الاسد شقيق الرئيس المخلوع في سوريا

تقرير يكشف ساعات الأسد الأخيرة في سوريا.. خداع ويأس وهروب

مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط زار السعودية سرًا واجتمع مع بن سلمان..

اتفاق مصري صيني حول غزة وسوريا ولبنان.. وبيان مشترك بالتفاصيل

الجيش الإسرائيلي يحرق عددا كبيرا من المنازل شمالي قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

اللحظات الأخيرة قبل فرار بشار الأسد من سوريا

20240308172032reup-2024-03-08t171829z_1674633839_rc2sh6aq7zqa_rtrmadp_3_womens-day-un.h-730x438

اليونيسيف تدعو لتحرك عالمي لوقف سفك دماء أطفال غزة

675ccc22423604390a790af3

تركيا تؤكد استعدادها لإسقاط الطائرات الإسرائيلية في حالة "دعم الوحدات الكردية"

675c7f7d4236044e8b621807

كاتب إسرائيلي: "بعد سقوط النظام في سوريا هل سيعاد طرح نفي كبار المسؤولين في حماس؟"

حماس : فرصة لإعلان وقف اطلاق النار قبل نهاية العام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية