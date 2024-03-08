نائب مصري يوجه رسالة "للناعقين" عن مصر بعد أحداث سوريا (فيديو)

قال عضو مجلس النواب الإعلامي المصري مصطفى بكري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن الأمن القومي السوري وعن سوريا منذ عدة سنوات.

وصرح مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" يوم الجمعة، بأن سوريا تمثل عمقا استراتيجيا للأمن القومي المصري.

وأضاف بكري أن الجيش المصري حمل لواء الدفاع عن الأمن القومي المصري وهناك أصوات تنعق وتتحدث في الفضائيات وتقول الدور على مصر.

وتابع قائلا: "مصر مين يا حبيبي؟.. مصر وعي وفهم وتجربة"، موضحا أن الجيش المصري قادر على حماية مصر وأمنها القومي.

وأردف النائب المصري بالقول: "سوريا في دمنا وكل جزء من الأراضي العربية في دمنا، فنحن أمة عربية يجمعنا قاسم مشترك والخيار هو خيار عربي ونحن معنيون بالقضية السورية".

وذكر مصطفى بكري في السياق "أن أفضل خط دفاع يقع عموديا بين مصر ودمشق".