تركيا تؤكد استعدادها لإسقاط الطائرات الإسرائيلية في حالة "دعم الوحدات الكردية"

أنقرة/سما/

ذكرت صحيفة "يني شفق" أن تركيا مستعدة للبدء في توجيه ضربات وإسقاط طائرات الجيش الإسرائيلي في حالة دعم تل أبيب للوحدات الكردية التي تعتبرها أنقرة "إرهابية".



وذكرت صحيفة "يني شفق" أنه "مؤخرا طلب تنظيم بي كي كي المساعدة الإسرائيلية في القتال ضد الجيش الوطني السوري، بما في ذلك استخدام الطائرات ضد القوات الموالية لتركيا".



ولفتت أنقرة إلى ذلك وأخطرت تل أبيب بالعواقب في حالة القيام بمثل هذه الإجراءات.

وأضافت أنه "تمت مناقشة هذه القضية مع كبار ممثلي أنقرة، حيث أكدوا أن تركيا تدرك ذلك، وأوضحوا لإسرائيل مقدما عدم التسامح تحت أي ظرف من الظروف في دعم تنظيم بي كي كي ووحدات حماية الشعب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية".

وأشارت إلى أن "المسؤولين أكدوا أنه إذا قررت إسرائيل القيام بمثل هذه الإجراءات، فإن أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة جاهزة لتدميرها.. لقد تم بالفعل نقل الأوامر إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية".

وتم التأكيد على أن "إسرائيل لم تهاجم في السابق القوات الموالية لتركيا".

وأوضحت تركيا في وقت سابق، أن "فصائل الجيش الوطني السوري الموالية لها مستمرة في التقدم بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)".

وقالت مصادر دبلوماسية إن "تركيا ستطلب موقفا أمريكيا واضحا وحاسما تجاه مسألة دعم وحدات حماية الشعب الكردية التي تعد أكبر مكونات قسد، وذلك خلال مباحثات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في أنقرة الجمعة".

كما لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن أنقرة دعمت منذ البداية الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها وبنيتها الوحدوية، مشددا على أن "تركيا ستتخذ إجراءات وقائية، لمنع جهود حزب العمال الكردستاني وامتداداته، من قلب الوضع".