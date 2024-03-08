  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تركيا تحذر "إسرائيل" من خطورة استراتيجيتها لتدمير امكانات قيادة سوريا الجديدة

السبت 14 ديسمبر 2024 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تحذر "إسرائيل" من خطورة استراتيجيتها لتدمير امكانات قيادة سوريا الجديدة



أنقرة/سما/

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة أبلغت إسرائيل بضرورة الابتعاد عن استفزازاتها باحتلال أراض في الجولان السوري، وخطورة هذه الاستراتيجية.


 وفي مقابلة له مع قناة "إن تي في" التركية يوم الجمعة، بشأن التطورات في سوريا، أشار هاكان فيدان إلى أن إسرائيل طورت استراتيجية تهدف إلى تدمير القدرات والإمكانات التي تمتلكها الإدارة السورية الجديدة.

وحذر فيدان إسرائيل قائلا: "أعتقد أن هذه الاستراتيجية خطيرة للغاية، وقد تؤدي إلى استفزازات كبيرة، يبدو أنهم (الإسرائيليون) يتجاهلون هذا الخطر، فالأمور قد لا تسير بسلاسة كما يظنون".

وأردف وزير الخارجية التركي: "من أجل هذا أبلغناهم بوضوح توقفوا عن الاستفزازات، وتوقفوا عن قصف المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة السورية".

ولفت فيدان إلى أن إسرائيل تريد فتح مجال في سوريا لشن عمليات جوية وبرية في "أي وقت ترغب به"، مبينا أنها "خطة عسكرية إسرائيلية".

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال يوم الجمعة، بعد لقائه نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، إن هناك اتفاقا واسع النطاق بشأن ما نود رؤيته في سوريا.

من جهته، حذر وزير الدفاع التركي يشار غولر، الجمعة، من أن إسرائيل تحدث حالة عدم استقرار جديدة من خلال هجماتها على سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مناقشة ميزانية وزارة الدفاع في الجمعية العامة للبرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأشار غولر إلى مواصلة إسرائيل ممارسة إرهاب الدولة وارتكاب أعمال تتجاهل القانون الدولي في غزة.

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: تقدم مستمر في مفاوضات صفقة التبادل..

سوليفان: لدينا مهمة واحدة لننجزها في غزة

الكشف عن مصير ماهر الاسد شقيق الرئيس المخلوع في سوريا

تقرير يكشف ساعات الأسد الأخيرة في سوريا.. خداع ويأس وهروب

مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط زار السعودية سرًا واجتمع مع بن سلمان..

اتفاق مصري صيني حول غزة وسوريا ولبنان.. وبيان مشترك بالتفاصيل

الجيش الإسرائيلي يحرق عددا كبيرا من المنازل شمالي قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

اللحظات الأخيرة قبل فرار بشار الأسد من سوريا

20240308172032reup-2024-03-08t171829z_1674633839_rc2sh6aq7zqa_rtrmadp_3_womens-day-un.h-730x438

اليونيسيف تدعو لتحرك عالمي لوقف سفك دماء أطفال غزة

675ccc22423604390a790af3

تركيا تؤكد استعدادها لإسقاط الطائرات الإسرائيلية في حالة "دعم الوحدات الكردية"

675c7f7d4236044e8b621807

كاتب إسرائيلي: "بعد سقوط النظام في سوريا هل سيعاد طرح نفي كبار المسؤولين في حماس؟"

حماس : فرصة لإعلان وقف اطلاق النار قبل نهاية العام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية