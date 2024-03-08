تركيا تحذر "إسرائيل" من خطورة استراتيجيتها لتدمير امكانات قيادة سوريا الجديدة

أنقرة/سما/

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة أبلغت إسرائيل بضرورة الابتعاد عن استفزازاتها باحتلال أراض في الجولان السوري، وخطورة هذه الاستراتيجية.



وفي مقابلة له مع قناة "إن تي في" التركية يوم الجمعة، بشأن التطورات في سوريا، أشار هاكان فيدان إلى أن إسرائيل طورت استراتيجية تهدف إلى تدمير القدرات والإمكانات التي تمتلكها الإدارة السورية الجديدة.

وحذر فيدان إسرائيل قائلا: "أعتقد أن هذه الاستراتيجية خطيرة للغاية، وقد تؤدي إلى استفزازات كبيرة، يبدو أنهم (الإسرائيليون) يتجاهلون هذا الخطر، فالأمور قد لا تسير بسلاسة كما يظنون".

وأردف وزير الخارجية التركي: "من أجل هذا أبلغناهم بوضوح توقفوا عن الاستفزازات، وتوقفوا عن قصف المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة السورية".

ولفت فيدان إلى أن إسرائيل تريد فتح مجال في سوريا لشن عمليات جوية وبرية في "أي وقت ترغب به"، مبينا أنها "خطة عسكرية إسرائيلية".

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال يوم الجمعة، بعد لقائه نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، إن هناك اتفاقا واسع النطاق بشأن ما نود رؤيته في سوريا.

من جهته، حذر وزير الدفاع التركي يشار غولر، الجمعة، من أن إسرائيل تحدث حالة عدم استقرار جديدة من خلال هجماتها على سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مناقشة ميزانية وزارة الدفاع في الجمعية العامة للبرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأشار غولر إلى مواصلة إسرائيل ممارسة إرهاب الدولة وارتكاب أعمال تتجاهل القانون الدولي في غزة.