تركيا تعلن استئناف عمل سفارتها لدى دمشق وتصرح لأول مرة عن دورها في سقوط الأسد

أنقرة/سما/

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، رسميا، استئناف السفارة التركية لدى دمشق عملها، اعتبارا من غد السبت.



وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "أفسحنا المجال أمام ضمان انتهاء العملية، دون إراقة دماء، وبأدنى الخسائر البشرية، من خلال مواصلة المفاوضات مع لاعبين مهمين (روسيا وإيران)".



وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في لقاء خاص مع قناة "خبر تورك" التركية الخاصة استئناف السفارة التركية لدى دمشق عملها يوم غد.

وأضاف: "نتطلع لأن نرى حكومة شاملة تضم الجميع في سوريا، كما أن النظام السوري السابق رفض بشكل كامل أي مصالحة أو حوار مع المعارضة السورية".

وقالت الخارجية التركية يوم أمس في بيان إنها قررت تعيين سفير تركيا في موريتانيا برهان كور أوغلو قائما بالأعمال لسفارة أنقرة لدى دمشق مؤقتا.

كما أصبحت تركيا أول دولة تعين مبعوثا دبلوماسيا وقائما بالأعمال في سوريا في ظل النظام الجديد.

هذا وأبدت جمهورية التشيك رغبتها يوم أمس، في إعادة فتح سفارتها لدى دمشق في أقرب وقت ممكن وذلك بعد تغيير الحكومة في سوريا، فيما أعربت إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السورية، عن امتنانها للدول التي أعلنت عن استئناف عمل بعثاتها.