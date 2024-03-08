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بعد سقوط نظام الأسد.. الفنان دريد لحام يوجه رسالة إلى السوريين

السبت 14 ديسمبر 2024 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد سقوط نظام الأسد.. الفنان دريد لحام يوجه رسالة إلى السوريين



دمشق/سما/

بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد، توجه الفنان السوري الشهير دريد لحّام في مقطع فيديو، برسالة إلى السوريين.

وفي مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، قال دريد لحّام: "مبروك لوطني سوريا ولادتها الجديدة".

وتابع لحّام: "لحتى نضل نحتفل بهذه المناسبة كل عام، لازم نبقى إيد واحدة بكل طوائفنا وانتماءاتنا السياسية، وتكون طائفتنا الوحيدة هي سوريا، ونغني متل ما كنا نغني نحنا وأطفال..موطني موطني"، منوها بأن هذا هو البيان الوحيد له بخصوص "هذه المناسبة".

هذا وتضمن الفيديو في بدايته ونهايته، لقطات من مسرحية "كاسك يا وطن"، التي قدمها دريد لحام في عام 1978 وحقق من خلالها نجاحا كبيرا.

 

وكانت فصائل المعارضة السورية قد أعلنت صباح يوم الأحد الماضي، في بيان مقتضب أصدرته على التلفزيون الرسمي،  "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد"، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق، فيما توجه بشار الأسد وعائلته إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء.

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