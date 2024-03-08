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10 شهداء في قصف الاحتلال مبنى بلدية دير البلح الذي يؤوي نازحين

السبت 14 ديسمبر 2024 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
10 شهداء في قصف الاحتلال مبنى بلدية دير البلح الذي يؤوي نازحين



غزة/سما/

استشهد 10 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون بجروح، اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمبنى بلدية دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال قصف مبنى البلدية الذي يؤوي عشرات النازحين، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين بينهم رئيس البلدية، وإصابة العشرات بجروح.

ولفتت إلى أن مركبات مدنية وعربات نقلت عشرات الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال مجموعة مواطنين قرب دوار أبو عطايا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,930 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,624 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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