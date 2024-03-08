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مصطفى: مخيم جنين وباقي المخيمات رمز عزتنا وهذا عهد من الرئيس ومنا جميعا

السبت 14 ديسمبر 2024 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصطفى: مخيم جنين وباقي المخيمات رمز عزتنا وهذا عهد من الرئيس ومنا جميعا



رام الله/سما/

قال رئيس الوزراء محمد مصطفى "مخيم جنين وباقي المخيمات رمز عزتنا، وهذا عهد من الرئيس ومنا جميعا، وهي رمز وطني ويجب أن نحافظ عليه، لكن لا يجب سلب أهلنا في المخيمات سبل العيش الكريم".

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة جنين، اليوم السبت، حيث التقى بقادة المؤسسة الأمنية، وفعاليات ومؤسسات ومكونات المحافظة.

وأضاف رئيس الوزراء، "باسم الرئيس لن نقصر مع أهلنا في قطاع غزة وأهلنا في جنين وباقي محافظات الوطن"، مشددا على أن بسط الأمن والأمان جزء أساسي لتحقيق التنمية والاستقرار.

وتابع: "نعمل على استعادة زمام المبادرة في كافة محافظات الوطن، والنتيجة ستكون إيجابية للجميع، من خلال تحقيق الأمن والتنمية لأبناء شعبنا في طريق تجسيد الدولة المستقلة".

وأشاد رئيس الوزراء بمخيم جنين وصمود أهله، مشددا على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية ووحدتنا كشعب فلسطيني واحد ومتوحد مع قضاياه الوطنية، محذرا من الوقوع في مخططات الاحتلال التي تستهدف الأمن والسلم الأهليين لمجتمعنا الفلسطيني.

وأشار مصطفى إلى أنه ستكون هناك زيارة لاحقة لمحافظة جنين وعقد جلسة للحكومة فيها للوقوف على احتياجات أهلنا فيها وتعزيز صمودهم.

#محمد مصطفى #مخيم جنين

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