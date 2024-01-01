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الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة

السبت 14 ديسمبر 2024 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة



رام الله / سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ يوم أمس واليوم السبت (15) مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، طولكرم، الخليل، جنين، والقدس.

يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا بلغ أكثر من 12 ألف و100 من الضّفة بما فيها القدس، فيما لم نتمكن المؤسسات حتّى اليوم من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، جراء تنفيذ الاحتلال جريمة الإخفاء القسري بحقهم.

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