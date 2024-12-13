حماس : فرصة لإعلان وقف اطلاق النار قبل نهاية العام

سما / وكالات /

قال مسؤول كبير في حماس لصحيفة "الشرق" السعودية إن "هناك فرصة ممتازة" للإعلان عن صفقة الاسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة قال المسؤول أنه "إذا نجح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في منع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من التهرب أو العرقلة، فإننا أمام صفقة تبادل على 3 مراحل واتفاق وقف إطلاق نار تدريجي، ربما قبل نهاية العام".

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات للصحيفة إن "هناك تقدمًا ملموسًا في محادثات وقف إطلاق النار"، ولوحظ أن "المفاوضات تجري بطريقة سرية للغاية".

كما قدمت "حماس" الأسبوع الماضي قائمة بأسماء الاسرى الأحياء كخطوة أولى نحو الصفقة."