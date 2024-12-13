مستوطنون يستولون على 25 رأس بقر شرق طوباس

نابلس / سما/

استولى مستوطنون، اليوم السبت، على نحو 25 رأس بقر شرق مدينة طوباس.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن مستوطنين استولوا على 25 رأس بقر تعود للمواطن جمال حمدان دراغمة قرب قرية تياسير شرق طوباس، واقتادوا القطيع إلى البؤرة الاستيطانية في منطقة "الحمة" بالأغوار الشمالية.

وبالتزامن مع اندلاع العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، تصاعدت حدة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون ضد المواطنين، التي تنوعت ما بين الاعتداءات على ممتلكاتهم، والاستيلاء على مواشيهم، ومنعهم من الرعي.