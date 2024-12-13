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مستوطنون يستولون على 25 رأس بقر شرق طوباس

السبت 14 ديسمبر 2024 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يستولون على 25 رأس بقر شرق طوباس



نابلس / سما/

 استولى مستوطنون، اليوم السبت، على نحو 25 رأس بقر شرق مدينة طوباس.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن مستوطنين استولوا على 25 رأس بقر تعود للمواطن جمال حمدان دراغمة قرب قرية تياسير شرق طوباس، واقتادوا القطيع إلى البؤرة الاستيطانية في منطقة "الحمة" بالأغوار الشمالية.

وبالتزامن مع اندلاع العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، تصاعدت حدة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون ضد المواطنين، التي تنوعت ما بين الاعتداءات على ممتلكاتهم، والاستيلاء على مواشيهم، ومنعهم من الرعي.

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