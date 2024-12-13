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الجيش الإسرائيلي يُواصل عُدوانه البري والجوي على سوريا ويتوغّل في القنيطرة

السبت 14 ديسمبر 2024 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يُواصل عُدوانه البري والجوي على سوريا ويتوغّل في القنيطرة



القدس المحتلة / سما/

 يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على سوريا، جواً وبراً، بحيث شنّ عدة غارات خلال الساعات الماضية، بالتوازي مع مواصلته التوغل في جنوبي البلاد، في اتجاه العاصمة دمشق، وفق “الميادين”.
واستهدفت الغارات الإسرائيلية مقار ومستودعات تابعةً للجيش السوري، في أرياف اللاذقية وطرطوس، ومناطق متعددة، بينها مصياف ومحيط دمشق وجبال القلمون.
والخميس، شنّ الاحتلال غارات استهدفت جبل قاسيون، في دمشق، حيث تقع مواقع الحرس الجمهوري للنظام السابق، بعد أن استهدف جزءاً كبيراً منها في وقت سابق أيضاً.
براً، اقتحمت الدبابات الإسرائيلية، ليل الخميس – الجمعة، عمق ريف القنطرة، ودخلت بلدة خان أرنبة، وهي إحدى كبرى بلدات المحافظة، حيث دخلت سرية عسكرية سابقة مهجورة، لتخرج منها لاحقاً، بحسب ما أكدت مصادر محلية.

وفي هذا السياق، أوعز وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى الجيش في “الاستعداد للبقاء في قمة جبل الشيخ على مدى أشهر الشتاء”، قائلاً إنّ “هناك أهميةً أمنيةً كبيرةً للسيطرة على قمة الجبل، بحيث يجب فعل كل شيء لضمان استعداد الجيش هناك”.
يأتي ذلك بعد أن احتل الجيش الإسرائيلي جبل الشيخ السوري، واستولى على “المنطقة العازلة” في الجولان السوري المحتل، وتوغّل في ريف دمشق الجنوبي.

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