هاكان: نحن من أقنعنا روسيا وإيران بعدم التدخل عسكريا لدعم الأسد ومواجهة المعارضة

انقرة/سما/

أكد وزير الخارجية التركي الجمعة أن بلاده أقنعت روسيا وإيران بعدم التدخل عسكريا في سوريا خلال هجوم الفصائل المعارضة والذي أفضى الى إسقاط بشار الاسد.

وقال هاكان فيدان في مقابلة مباشرة عرضتها قناة “ان تي في” التركية الخاصة إن “الأمر الأكثر أهمية قضى بالتحدث الى الروس والإيرانيين والتأكد من أنهم لن يتدخلوا عسكريا في المعادلة. لقد تحدثنا الى الروس والإيرانيين وقد تفهموا”.

وأضاف “بهدف الإقلال قدر الإمكان من الخسائر في الأرواح، جهدنا لتحقيق الهدف من دون سفك دماء عبر مواصلة مفاوضات محددة الهدف مع لاعبَين اثنين مهمين قادرين على استخدام القوة”.

واعتبر الوزير التركي أنه لو تلقّى الأسد دعم روسيا وايران، لكان “انتصار المعارضة استغرق وقتا طويلا، وكان هذا الأمر سيكون دمويا”.

وقال أيضا “لكنّ الروس والايرانيين رأوا أنّ هذا الأمر لم يعد له أيّ معنى. الرجل الذي استثمروا فيه لم يعد رجلا (يستحق) الاستثمار. فضلا عن ذلك، فإن الظروف في المنطقة وكذلك الظروف في العالم لم تعد هي نفسها”.

وإثر هجوم استمر 11 يوما، تمكنت الفصائل السورية المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام، الأحد، من إسقاط الأسد الذي فر إلى روسيا مع عائلته، بحسب وكالات الأنباء الروسية.

وتوقع وزير الخارجية التركي في حديثه التلفزيوني أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم سيرتفع تدريجيا مع استقرار الأوضاع في سوريا.

وتعهد وزير الخارجية التركي بفتح سفارة بلاده في سوريا غدا السبت بعد انقطاع 12 عاما.

وأعلن أن طاقم السفارة غادرة بالفعل إلى سوريا لبدء العمل.

والمرجح أن تثير تصريحات وزير الخارجية التركي أزمة مع موسكو وطهران، وهما من حلفاء الأسد.

ومن جانبها، أكدت طهران أنها بذلت ما في وسعها لدعم الأسد، ولكن لم يكن بإمكانها قتال المسلحين بدلا من الجيش السوري.

كما ألقت موسكو بمسؤولية انهيار نظام الأسد على أداء الجيش السوري الذي فر من مواقعه في مواجهة الفصائل المسلحة.

وعانى نظام الأسد قبل سقوطه من تراجع الدعم، وخاصة بعد الحرب الطاحنة التي ثارت بين حزب الله اللبناني وإسرائيل خلال الشهر الماضي.