وفاة مواطن برصاص الأمن الفلسطيني خلال اشتباكات مع كتيبة جنين

جنين/ سما/

توفي المواطن يزيد جعايصة، صباح اليوم السبت، برصاص قوات الأمن الفلسطينية في محافظة جنين، خلال اشتباكات بين أجهزة الأمن الفلسطينية وكتيبة جنين.

وافادت مصادر بإعطاب آلية للأمن خلال إعادة فرض النظام في مدينة جنين، بعد أحداث الاسبوع الماضي.

بدوره، قال الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، إن الأجهزة الأمنية، بدأت فجر اليوم السبت، بتنفيذ خطوات جديدة، في إطار جهودها المستمرة لحفظ الأمن والسلم الأهلي وبسط سيادة القانون، وقطع دابر الفتنة والفوضى، في مخيم جنين.

وأكد العميد رجب في بيان صحفي، أن هدف هذه الجهود استعادة مخيم جنين، من سطوة الخارجين على القانون، الذين نغصوا على المواطن حياته اليومية، وسلبوه حقه في تلقى الخدمات العامة بحرية وأمان.

وشدد على أن الأجهزة الأمنية، اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تجنب المواطن أي تداعيات من شأنها أن تمس بحياته أو تؤثر على سير الحياة الطبيعة في مدينة جنين ومخيمها.

وجدد العميد رجب التأكيد على أن الأجهزة الامنية، ماضية وبكل عزيمة وإصرار وبلا هوادة في إنفاذ وتنفيذ القانون، وملاحقة كل الساعين لتهديد السلم الأهلي والأمن المجتمعي من الخارجين على القانون وأصحاب الأجندات المشبوهة، ومن يسهلون على الاحتلال مهمته في تنفيذ مخططاته وسعيه لتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، وحرمان شعبنا من نيل حريته واستقلاله.