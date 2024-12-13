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مستشار الأمن القومي الأمريكي: صفقة قريبة في غزة بعد تدمير قدرات حركة “حماس” والخيارات مفتوحة للتعامل مع إيران

السبت 14 ديسمبر 2024 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار الأمن القومي الأمريكي: صفقة قريبة في غزة بعد تدمير قدرات حركة “حماس” والخيارات مفتوحة للتعامل مع إيران



القدس المحتلة/سما/

 جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي اليوم السبت، اقتراب التوصل إلى صفقة في غزة، خاصة بعد التطورات الأخيرة في المنطقة.
وقال سوليفان: “أدركت حماس ضياع حلفائها وباتت إسرائيل منفتحة على صفقة، بعد تدمير قدرات الحركة والقضاء على قياداتها”، بحسب قناة 13 الإسرائيلية.
وتابع: “لقد باتت إيران ضعيفة ومشتتة بعد خسارة نظام بشار الأسد في سوريا وقدرات حزب الله”.
وأشار إلى “ضعف أعداء الولايات المتحدة من دون أن تنجر واشنطن إلى حرب شاملة في المنطقة”، مشددًا على أن “كل الخيارات مطروحة على الطاولة لضمان ألا تحصل إيران على السلاح النووي”.

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