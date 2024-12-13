إعلام إسرائيلي: تقدم مستمر في مفاوضات صفقة التبادل..

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن هناك تقدم مستمر في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين "إسرائيل" وحركة حماس.

ونقلت المراسلة السياسية لـ قناة كان العبرية، جيلي كوهين عن مسؤول إسرائيلي وصفته "بأنه مطلع جيدًا على المفاوضات، قوله، أنه" بالفعل هناك تقدم في المحادثات بين إسرائيل وحماس في الفترة الأخيرة، وذلك في إطار ما يُسمى المرحلة الإنسانية من صفقة إطلاق سراح الأسرى.

وأضافت :"هذا هو الموضوع المطروح حاليًا: إطلاق سراح محدود لعدد معين من الأسرى في إطار ما يُسمى بالإفراج الإنساني، وفقًا لما فهمته، فإن الأمر يتعلق بإطلاق سراح النساء الأسيرات أولاً، كما كان الحال في الصيغة السابقة على الأقل حسب مصادر أجنبية.

وتابعت:" يرى الوسطاء أنه إذا تم بالفعل التوصل إلى صفقة تبادل محدودة، مع إطلاق سراح بعض الرهائن، فإن ذلك سيؤدي إلى مثل هذه الديناميكية التي ستؤدي في النهاية إلى صفقة كاملة، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن ووقف الحرب والانسحاب الكامل لقوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، بما في ذلك من محور فيلادلفيا.

كما نقل محرر الشؤون الفلسطينية في قناة كان العبرية، إليؤور ليفي عن مسؤولون فلسطينيون مطّلعون قولهم:" أن حماس مستعدّة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ."

وأضاف: "بدعم من الولايات المتحدة.. تمارس مصر وقطر وتركيا ضغوطًا على حماس للتوصل إلى صفقة.

وأشار إلى أن تركيا بدأت الانخراط بشكل أعمق في مفاوضات الأسرى، وهي تشجّع وتدفع حماس للتوصل إلى الصفقة.

وبحسب مصادر مشاركة في المفاوضات قال ليفي:" إن الإرهاق الذي يعاني منه الطرفان (في إشارة إلى حماس وإسرائيل) ساهم في إحراز تقدم في المفاوضات.

كما ذكر مراسل القناة 13 العبرية، جيل تماري، أن "الأميركيون يعتقدون أنه من الممكن التوصل إلى صفقة تبادل بحلول نهاية الشهر الجاري

وبدورها قالت مراسلة القناة 13 العبرية ميا أيدن: "لأول مرة منذ نوفمبر ٢٠٢٣، هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى صفقة تبادل مع إمكانية الإلتزام بالصفقة كاملةً .. بما في ذلك إطلاق سراح أورون شاؤول وهدار غولدين .. وزير الدفاع يسرائيل كاتس أبلغ عائلات الرهائن أنه في حال وصول الاتفاق إلى طاولة الكابنيت فسوف يتم تمريره بأغلبية وأبلغهم أن الفرصة الموجودة اليوم أكبر من أي وقت مضى.



كما نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله، "كل يوم هناك تقدم في مفاوضات صفقة التبادل.. بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع حماس خلال شهر.

وأضاف:" كل يوم نحقق تقدم في المفاوضات وما زلنا ننتظر تحقيق إنفراجة أكبر، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب بشكل كامل من قطاع غزة حتى عودة آخر رهينة إسرائيلية.